Trump will Tiktok in den USA verbieten

US-Präsident Donald Trump will Tiktok in den USA verbieten. "As far as Tiktok is concerned, we`re banning them from the United States", sagte Trump zu Journalisten an Bord der Air Force One. Auch einen bereits im Gespräch befindlichen Deal, wonach Microsoft die App von den chinesischen Eigentümern kaufen könnte, lehnte er ab.

Tiktok ist ein chinesisches Videoportal für die Lippensynchronisation von Musikvideos und anderen kurzen Videoclips, das zusätzlich Funktionen eines sozialen Netzwerks anbietet. Es ist als mobile App für die Betriebssysteme Android und iOS verfügbar und auch in den USA sehr beliebt. Zuletzt waren Vorwürfe des Datenmissbrauchs bis hin zur Spionage aufgekommen. Quelle: dts Nachrichtenagentur