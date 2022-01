Schwedische Kinder mit „Russlands Invasion“ eingeschüchtert: „Jetzt kommt Krieg”

Kinder in Schweden sind von Geschichten über eine angebliche russische Invasion eingeschüchtert worden, Kurzvideos mit entsprechenden Titeln erscheinen auf Tiktok. Das teilte die Zeitung „Dagens Nyheter“ mit.

Weiter heißt es diesbezüglich auf deren deutschen Webseite: "Unterschriften wie:

„Russland wird Schweden bombardieren. Warum Russland, ich will nicht sterben“, „Jetzt kommt der Krieg, decken Sie sich mit Lebensmitteln und Kleidung ein“, erzeugen das Bild des Landes am Rande eines Krieges.

Die Sozialarbeiterin Marie Angsell stellte fest, dass Kinder ängstlich seien und sich mit Beschwerden über „Kriegsangst“ an Spezialisten wenden würden.

Außerdem biete Tiktok seinen Nutzern Videos zum Thema an, die sie sich bereits oft angesehen hätten.

In der letzten Zeit sind im Königreich regelmäßig unfreundliche und sogar kriegerische Äußerungen gegen Russland zu hören. Das Verteidigungsministerium veröffentlichte im Januar 2021 eine Reihe von Filmen, in denen Moskau als potenzieller Feind in einem hypothetischen Krieg dargestellt worden war. Dies wurde in den Videos nicht direkt angegeben: Es wurden Hinweise auf die sowjetisch-amerikanische Konfrontation sowie andere indirekte Hinweise verwendet.

Moskau bestreitet die angeblichen Einmarschpläne und sieht sich durch das Heranrücken der Nato an seine Grenzen bedroht."

Quelle: SNA News (Deutschland)