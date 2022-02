Finnland hebt im Februar alle Corona-Maßnahmen auf

Nach Dänemark will sich auch Finnland von seinen Corona-Restriktionen verabschieden. Premierministerin Marin kündigte auf einer Veranstaltung in Helsinki die schrittweise Aufhebung aller Corona-Maßnahmen im Februar an. Auch die Einreise soll erleichtert werden. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Die finnische Premierministerin Sanna Marin (SDP) hat am Montag mitgeteilt, alle Corona-Maßnahmen im Februar schrittweise aufzuheben. Sie sagte dies am Rande eines Treffens in Helsinki mit dem Verband der Redakteure, einer Organisation, die sich mit redaktioneller Arbeit, Journalismus und Meinungsfreiheit befasst. Marin deutete an, sich am Mittwoch bei einem Treffen mit den anderen Regierungsparteien über mögliche Lockerungen der Corona-Beschränkungen beraten zu wollen.

Ab dem heutigen Dienstag ist es Geschäften in Finnland, die hauptsächlich Lebensmittel anbieten, wieder gestattet, bis 21 Uhr geöffnet zu bleiben. Einrichtungen, die überwiegend alkoholische Getränke verkaufen, müssen den Verkauf weiterhin um 17 Uhr einstellen und um 18 Uhr schließen. Öffentlichen Schwimmbädern und Fitnessstudios in der Region Uusimaa ist der Betrieb nach langer Schließung ebenfalls ab Dienstag wieder erlaubt. Erleichtert werden Reisen nach Finnland. Die Corona-Einreisebeschränkungen sollen für alle Reisenden aus Ländern des Schengenraums sowie für Reisende aus den EU-Mitgliedstaaten, die nicht dem Schengenraum angehören, entfallen. Restaurants können jedoch weiterhin die Vorlage eines Corona-Zertifikats von ihren Gästen verlangen. "

Quelle: RT DE