Russland fordert UN-Staaten auf, neue Weltrealität nach Referenden zu akzeptieren

Russland fordert die UN-Mitgliedstaaten auf, die neue Realität in Bezug auf die Referenden in den Volksrepubliken Donezk und Lugansk sowie den Gebieten Cherson und Saporoschje zu akzeptieren. Dies erklärte der stellvertretende Leiter der russischen Delegation, Konstantin Woronzow, in einer Sitzung des Ersten Ausschusses der UN-Generalversammlung. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Er sagte: "Internationale Beobachter, unter anderem aus Italien, Deutschland, Venezuela, Lettland und anderen Ländern - insgesamt mehr als 130 Personen, die die Referenden beobachteten - erkannten die Ergebnisse als rechtmäßig an. Wir rufen die UN-Mitgliedstaaten auf, die neue unvermeidliche Realität zu akzeptieren, die vom Leben selbst diktiert wird und auf dem freien Ausdruck des Volkswillens beruht." Die Wahrheit werde ihren Weg finden, sagte er, ob der Westen es wolle oder nicht." Quelle: RT DE