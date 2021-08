Russischer Verteidigungsminister: Seit US-Einzug in Afghanistan wurden Schlafmohnplantagen auf das 100fache vergrößert

Während des Aufenthalts der US-Truppen in Afghanistan sind die Schlafmohnplantagen in diesem Land „fast auf das 100fache vergrößert worden“, erklärte der russische Verteidigungsminister, Armeegeneral Sergej Schoigu, in einem Interview, schreibt das russische online Magazin „SNA News“ .

Weiter heißt es hierzu auf deren deutschen Webseite: "Auf die Logistik der Verbreitung der Droge weltweit und speziell in Europa wolle er nicht eingehen, weil das wohl ohnehin allen klar sei, sagte der Minister in einem Gespräch auf dem YouTube-Kanal „Soloviev Live“. Schoigu merkte an, dass Afghanistan heute einen Anteil von 93 Prozent an der Weltproduktion von Heroin habe. Dem Minister zufolge haben die USA in Afghanistan in zwei Bereichen gehandelt. Es seien dies die eigene Sicherheit sowie die Aufstellung und Umrüstung einer Armee, deren Angehörige von den Afghanen selbst als Kollaborateure betrachtet würden, die feindliche Eindringlinge unterstützt hätten. Abzug des US-Militärs vom Flughafen Kabul begonnen Das US-Militär hat am Samstag nach eigenen Angaben mit dem Truppenabzug vom Flughafen Kabul begonnen. Die US-Soldaten sollen Afghanistan nach dem Willen von US-Präsident Joe Biden bis Dienstag verlassen. Am Freitag waren noch mehr als 5000 Militärangehörige am Flughafen Kabul stationiert gewesen." Quelle: SNA News (Deutschland)