Weiter berichtet RT DE: "Der frühere russische Präsident Dmitri Medwedew hat eine Liste von Moskaus "Sünden" zusammengestellt, die der Westen in Form von Anschuldigungen gegen Russland geschleudert hat, und sich auf seinem Telegram-Kanal darüber lustig gemacht. Der Post wurde am vergangenen Mittwoch veröffentlicht:

"Die Sünden, derer Russland sich schuldig gemacht hat: In die Höhe schnellende Spritpreise an allen Zapfsäulen in den USA und an jenen bei ihren engen Verbündeten; steigende Preise für Lebensmittel in den Geschäften auf allen Kontinenten; brütende Hitze in den europäischen Ferienorten, durch die alle Lebewesen gequält werden; die Verhängung von 'Sanktionen aus der Hölle' gegen Russland, die ausnahmslos die wehrlose europäische Wirtschaft getroffen haben."