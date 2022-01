Paris: Beschäftigten im sozialen und medizinischen Sektor streiken

Die Beschäftigten des sozialen und medizinischen Sektors führen am Dienstag, dem 11. Januar, einen landesweiten Streik in Paris durch. Dies meldet das russische online Magazin „SNA News“ .

Weiter heißt es hierzu auf deren deutschen Webseite: "Der Streik schließt sich an eine ähnliche Mobilisierungsveranstaltung an, die letzte Woche in ganz Frankreich stattfand und bei der die Organisatoren bessere Arbeitsbedingungen und Unterstützung an ihren Arbeitsplätzen forderten.

