Fußball Propaganda im Münchner Stadtrat: AfD solidarisch mit dem ungarischen Volk

Die Münchner Fraktionen planen am kommenden Mittwoch eine Resolution mit dem Titel „Vielfalt, Toleranz und echter Gleichstellung im Sport“ zu verabschieden, sowie das Rathaus in den sogenannten Regenbogenfarben auszuleuchten. Mit dieser Aktion soll ein Zeichen gegen die Regierung Ungarns gesetzt werden, insbesondere während des EM-Spiels zwischen Ungarn und Deutschland in der „Allianz Arena“.

Der Metropolbeauftragte für München und Uli Henkel AfD-Landtagsabgeordnete sagt hierzu: „Als AfD stehen wir fest zu den Freunden aus Ungarn, die doch als Gäste nach München kommen werden, und verwahren uns insoweit gegen den Missbrauch des EM-Spiels am Mittwoch zur politischen Agitation. Die Rechte von Minderheiten sind in Deutschland allgegenwärtig Thema, eine Einmischung durch Kommunalpolitiker in die inneren Angelegenheiten eines souveränen Staates wie Ungarn kann jedoch nicht akzeptiert werden. Ich heiße die ungarischen Fans in der Bayerischen Landeshauptstadt herzliches Willkommen und wünsche mir ein schönes Spiel ohne oberlehrerhafte Attribute.“ Quelle: AfD Deutschland