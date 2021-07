Französische Polizei erschießt mutmaßlichen Kindsmörder und deckt erschreckende Details auf

Die Polizei in Südfrankreich hat einen Ansässigen erschossen, der im Verdacht stand, einen 13-Jährigen getötet und enthauptet zu haben. Das teilte der Fernsehsender BFM TV mit.

Weiter ist auf der deutschen Webseite des russischen online Magazins "SNA News " zu lesen: "Bei der Suche nach dem Kind, das aus seinem Haus in Marseille geflohen war, sind die Sicherheitskräfte dem mutmaßlichen Mörder auf die Spur gekommen. In der Nacht zum Montag wurde die kopflose Leiche des Jungen in einer Wohnung in Tarascon (Departement Bouches-du-Rhône) gefunden. Dank der Aussagen von Nachbarn hat die Polizei einen Sack mit sterblichen Überresten entdeckt. Dann wurde der abgetrennte Kopf des Kindes in einem Eimer im Badezimmer gefunden.

Einige Stunden später wurde der Wohnungsinhaber im benachbarten Arles gesehen. Der Mann wurde bei einem Fluchtversuch erschossen.

Es wird berichtet, dass der Straftäter psychische Probleme hatte. Polizeiquellen zufolge habe er versucht, Körperteile des getöteten Kindes zu essen. Bei der Hausdurchsuchung wurden zudem Gebrauchsgegenstände des Satanskults entdeckt."

Quelle: SNA News (Deutschland)