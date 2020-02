Österreich nimmt Zugverkehr nach Italien wieder auf

Österreich nimmt den Zugverkehr nach Italien wieder auf. Die behördliche Sperre am Brenner sei aufgehoben worden, teilte die Österreichische Bahn am späten Sonntagabend mit. Zuvor war der Verkehr nach Italien über den Brennerpass gestoppt worden.

An Bord eines Zuges soll es mindestens zwei Verdachtsfälle auf Infektionen mit dem Coronavirus gegeben haben.



In Italien gibt es bereits über 150 bestätigte Infektionen und drei Todesfälle. Mehrere Ortschaften und Städte in der Lombardei und in Venetien wurden abgeriegelt, selbst der Karneval in Venedig wurde abgesagt. immer mehr Menschen in Italien tragen Mundschutz, auch Hamsterkäufe wurden beobachtet.

Grippesaison 2019/2020 : Bislang knapp 100 Todesfälle



Zum Vergleich zur Gefahr und den Sicherheitsmaßnahmen bezüglich des Coronavirus ergänzt die ExtremNews Redaktion die Meldung mit diesen Daten des RKI (Robert-Koch-Institut):

Für die sechste Meldewoche 2020 wurden bislang 20.629 labordiagnostisch bestätigte Influenzavirusinfektionen an das RKI übermittelt. Bei 2.590 gemeldeten Fällen wurde angegeben, dass die Patienten hospitalisiert waren. Die Zahl der Todesfälle, seit der 40. Meldewoche 2019, beläuft sich auf 96. Bei 86 Todesfällen waren die Betroffenen mit Influenza A infiziert.

In der sechsten Kalenderwoche wurden rund 1,6 Millionen Arztbesuche wegen akuter Atemwegserkrankungen vorgenommen, pro 100.000 Einwohner entspricht das 1908 Arztkonsultationen. In der Vorsaison 2018/19 wurde der höchste Wert in der siebten Kalenderwoche 2019 erreicht – hier kamen 1970 Konsultationen auf 100.000 Einwohner.

Quelle: dts Nachrichtenagentur