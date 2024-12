Baerbock erwägt deutsche Beteiligung: Keine deutschen Soldaten in der Ukraine!

Es könnte Dein Kind sein, das bald in der Ukraine sein Leben riskieren muss: Außenministerin Baerbock (Grüne) hat erstmals die Entsendung deutscher Soldaten in das osteuropäische Land erwogen. Als Teil einer internationalen Schutztruppe könnten unsere Söhne und Töchter zur Absicherung eines Waffenstillstands eingesetzt werden. Wir bleiben dabei: Es ist nicht unser Krieg! Dies berichtet die AfD in ihrer Pressemitteilung.

Weiter heißt es darin: "Deutsche Soldaten haben daher in der Ukraine nichts zu suchen. Das Blut unserer Kinder darf nicht für das Handeln von unverantwortlichen Politikern geopfert werden. Angesichts der sonstigen Positionierungen der Außenministerin zur Ukraine-Frage ist zu befürchten, dass aus dem Schutztruppen-Einsatz schnell auch ein Kriegseinsatz werden kann – schon vor einem Waffenstillstand. Schon der Gedanke daran ist unvorstellbar und schrecklich! Baerbock hat in dieser Hinsicht ständig Öl ins Feuer gegossen. Sie nennt die Lieferung von reichweitenstarken Taurus-Marschflugkörpern „eine Option“ und zeigt damit ihre Bereitschaft, den Krieg tief ins russische Landesinnere zu tragen. Die Folgen für uns wären unkalkulierbar, zumal der russische Präsident erst kürzlich eine Änderung der russischen Nukleardoktrin unterzeichnet hat und somit die Schwelle für den Einsatz von Nuklearwaffen sinkt. Es ist höchste Zeit, dass das ständige Drehen an der Eskalationsschraube beendet wird und einem auf Diplomatie und Verständigung basierendem Frieden eine Chance gegeben wird. Die ständigen Waffenlieferungen haben erkennbar ihre Ziele völlig verfehlt. Kein Tag darf bei den Bemühungen für den Frieden verloren gegeben werden – denn jeden Tag steht das Leben von Soldaten und Zivilisten an den Fronten eines sinnlosen Massensterbens auf dem Spiel. Die AfD steht für eine Außenpolitik, die sich an unserem eigenen nationalen Interesse und am Frieden orientiert." Quelle: AfD Deutschland