Ukraine bekommt von Deutschland 200 Millionen Euro für Hilfe an Binnenvertriebene

Deutschland stellt der Ukraine Fördermittel in Höhe von 200 Millionen Euro für die Auszahlungen an Binnenvertriebene zur Verfügung. Dem ukrainischen Finanzminister Sergei Martschenko zufolge sind die entsprechenden Vereinbarungen bei einem Treffen mit Anka Feldhusen, Deutschlands Botschafterin in der Ukraine, unterzeichnet worden. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Im Frühjahr hatte Martschenko betont, das Defizit des ukrainischen Haushaltes betrage monatlich rund fünf Milliarden US-Dollar. Dabei machten Anleihen und Fördermittel aus dem Ausland zwei Drittel des Staatsetats aus. Im August hatte der Leiter des Steuerausschusses des ukrainischen Parlaments Daniil Getmanzew mitgeteilt, im Laufe der ersten sechs Monate dieses Jahres seien die Staatsschulden der Ukraine auf 105,39 Milliarden US-Dollar oder 68 Prozent des Bruttoinlandprodukts gestiegen." Quelle: RT DE