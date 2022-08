Ukrainischer Terrorist in Berdjansk verminte Fahrzeug der Verwaltung, um Sprengsatz zu Massenveranstaltung bringen zu lassen

Russische Sicherheitskräfte haben bei einer Massenveranstaltung in Berdjansk, im befreiten Teil des ukrainischen Gebietes Saporoschje, einen besonders perfiden Terroranschlag der ukrainischen Geheimdienste verhindert. Der Verdächtige hat bereits ein Geständnis abgelegt, wie die russische Nachrichtenagentur RIA Nowosti unter Berufung auf Ermittlungsdaten berichtet. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Der Ukrainer Witali Rastorgujew plante, am 16. Juli auf Anweisung der ukrainischen Geheimdienste einen improvisierten Sprengsatz zu zünden.

Auf Befehl seines Betreuers platzierte der Mann den Sprengsatz am Auto eines Mitarbeiters der zivil-militärischen Regionalverwaltung – diesem habe der Anschlag jedoch allenfalls als Nebeneffekt gegolten:

"Am Morgen platzierte ich in einem der Höfe in der Schewtschenko-Straße einen improvisierten Sprengsatz unter dem Auto, den ich im Viertel Slobodka in der Nähe des Kulturhauses 'Majak' zu aktivieren plante. Diesen Wagen sollten die Mitarbeiter der zivil-militärischen Verwaltung Saulenko und Borowko benutzen. Die Aufgabe, sie zu liquidieren, bestand nicht."

Die beiden Personen hätten jedoch mit ihrem Wagen oft unkontrolliert zu Massenkundgebungen durchfahren können, wie der Häftling bemerkte. Und gerade darum sei es ihm gegangen: Für diesen Tag sei im 'Majak' eine städtische Veranstaltung geplant gewesen, zu der neben den beiden Verwaltungsmitarbeitern auch Zivilisten – darunter Einwohner Russlands – erwartet wurden. Der Zünder sollte ferngesteuert aktiviert werden.

Nur dank einer Videoüberwachungskamera in dem Hof, wo der Terrorist die Bombe an dem PKW anbrachte, sei der Anschlag verhindert worden, so Quellen in den Sicherheitsdiensten." (Video)



