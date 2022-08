"Chinesische Kampfjets abfangen" – Taiwan startet Kampfbereitschaftsübungen

Weiter berichtet RT DE: "Ja, ich habe die Erfahrung, sie [chinesische Kampfjets] abzufangen, und sobald wir merken, dass sie kommen, fangen wir sie ab", so ein taiwanesischer Pilot gegenüber der Presse.

Offizielle Kontakte der USA zu Taiwan sorgen für Spannungen mit Peking. Aber Washington scheint gewillt, weiter an der Eskalationsschraube zu drehen – Washington und Taipeh kündigten am Donnerstag an, Handelsgespräche im Rahmen einer neuen Initiative aufnehmen zu wollen."