"Das ist jetzt unser Alltag" – Fünfstöckiges Wohnhaus in Donezker Volksrepublik bombardiert

Ukrainische Granaten sind in ein fünfstöckiges Wohnhaus in der Donezker Volksrepublik eingeschlagen. Nach Angaben der örtlichen Behörden sind dabei ein Zivilist getötet und vier weitere verletzt worden. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums hat die russische Seite vor Beginn des neuen Schuljahres am 1. September eine Reihe von Maßnahmen zum Schutz der Bildungseinrichtungen ergriffen. So hat das Ministerium demnach auch der UNO die Standorte aller Schulen übermittelt, die in den Republiken Donezk und Lugansk ihre Arbeit aufnehmen.

Russland rief dazu auf, den Beschuss dieser Einrichtungen durch die ukrainische Seite einzustellen. RT-Korrespondent Roman Kosarew ist vor Ort und berichtet."

Quelle: RT DE