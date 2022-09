DVR verhandelt über Anerkennung als Staat mit sieben Ländern in Asien, Afrika und Lateinamerika

Die Außenministerin der Volksrepublik Donezk, Natalia Nikonorowa, hat einer örtlichen Nachrichtenagentur mitgeteilt, dass ihr Land momentan mit sieben Ländern in Asien, Afrika und Lateinamerika verhandele, um von ihnen als Staat anerkannt zu werden. Die Botschafterin der Republik in Russland, Olga Makejewa, habe sich zu diesem Zweck mit Vertretern dieser Länder in Moskau getroffen. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Zuvor hatte Nikonorowa der russischen Nachrichtenagentur TASS erklärt, ihr Ressort verhandele über die Anerkennung mit fast allen Ländern, die eine neutrale Stellung gegenüber der russischen Sonderoperation in der Ukraine bezogen oder sie unterstützt hatten. Südossetien hatte die Souveränität der Volksrepubliken Lugansk und Donezk noch im Jahr 2014 anerkannt – als erstes Land weltweit. Am 21. Februar 2022 erklärte auch Russland die Donbass-Republiken zu unabhängigen Staaten. Vier Tage später wurde ihre Souveränität von Abchasien anerkannt. Am 29. Juni folgte diesem Schritt auch Syrien. Am 13. Juli wurden die Donbass-Republiken von Nordkorea als unabhängige Staaten anerkannt." Quelle: RT DE