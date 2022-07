Russland leitet Untersuchung zu Belgorod-Angriff ein

Das Ermittlungskomitee der Russischen Föderation, das dem Generalstaatsanwalt unterstellt ist, hat am Sonntag mitgeteilt, dass es nach dem mutmaßlichen Beschuss von Belgorod durch ukrainische Truppen ein Strafverfahren wegen Mordes und versuchten Mordes eröffnet habe. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "In der Mitteilung heißt es: "Die Hauptuntersuchungsdirektion des russischen Ermittlungskomitees eröffnete ein Strafverfahren wegen Tötung von zwei oder mehr Menschen (Teil 2, Artikel 105 des russischen Strafgesetzbuches) und versuchten Mordes an zwei oder mehr Menschen (Teil 3, Artikel 30 und Teil 2, Artikel 105 des russischen Strafgesetzbuches) nach dem Beschuss von Belgorod durch ukrainische Truppen."

Die Behörde ergänzte: "Am 3. Juli eröffneten die ukrainischen Streitkräfte das Feuer auf die zivile Infrastruktur in einer Siedlung in der Region Belgorod mit dem Ziel, Zivilisten zu töten."

Infolge des Beschusses seien drei Menschen getötet worden, zwei weitere gelten als vermisst, darunter ein Kind. Vier Zivilisten, darunter ein Kind, sind Berichten zufolge verwundet worden. Neununddreißig Privathäuser und elf Wohnhäuser seien beschädigt, ein Haus zerstört worden."

Quelle: RT DE