Vizepräsidentin Samia Suluhu Hassan: Tansanias erste Staatspräsidentin

Nach dem Tod von John Magufuli, dem Präsidenten der Vereinigten Republik Tansania, übernimmt nun die ehemalige Vizepräsidentin Samia Suluhu Hassan das Amt. Sie wird somit zur ersten Staatspräsidentin des ostafrikanischen Landes vereidigt. Hassan bleibt vorläufig bis zur nächsten Wahl 2025 im Amt. Dies meldet das russische online Magazin „SNA News“ .

Weiter heißt es hierzu auf deren deutschen Webseite: "Samia Suluhu Hassan wird laut Medien als erste Staatspräsidentin der ostafrikanischen Republik Tansania vereidigt. Dies stellt einen Wendepunkt für den Staat Tansania dar: Zum ersten Mal steht eine Frau als Staatsoberhaupt der Republik an der Spitze. Bei der Vereidigung waren auch ehemalige Präsidenten anwesend, wie Ali Hassan Mwinyi, Jakaya Kikwete und Abied Karume.



Hassan war bis zum Tod des Präsidenten John Magufuli die Vizepräsidentin. Dieser starb laut Hassan vergangene Woche an Herzleiden, an dem er jahrelang gelitten hatte. Die Opposition jedoch gehe davon aus, dass Magufuli aufgrund einer Erkrankung an Covid-19 gestorben sei, schreibt die „Zeit“.



Hassan bleibt nun bis zu den nächsten Wahlen im Jahr 2025 im Amt. Sie stammt aus Sansibar und befand sich bis 2015 im Amt der Vizepräsidentin. Auch davor war sie politisch aktiv im Parlament beteiligt sowie auch Ministerin der halbautonomen Region Sansibar. "



Quelle: SNA News (Deutschland)