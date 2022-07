In der Region Cherson wurde ein ukrainischer Staatsbürger festgenommen, der im Wald ein kleines Waffenlager für Sabotagezwecke angelegt hatte, wie ein Vertreter der russischen Sicherheitsdienste der Nachrichtenagentur RIA Nowosti erklärte. Dies berichtet das Magazin "RT DE"

Weiter berichtet RT DE: "Ein ukrainischer Staatsbürger, ein Mitglied der ukrainischen Territorialverteidigung in Cherson, der ein Versteck mit Kleinwaffen und Munition im Wald des Bezirks Golopristansk angelegt hatte, wurde festgenommen", sagte der Sprecher der Ermittlungsbehörden.

Nach den Ermittlungsergebnissen sollten die Waffen von einer ukrainischen Sabotage- und Aufklärungsgruppe verwendet werden.

In dieser Woche berichtete der Leiter der regionalen Staatsverwaltung von Cherson, Wladimir Saldo, von Sabotageversuchen der Kiewer Behörden in der Region. So verließen beispielsweise die Mitarbeiter dreier großer Umspannwerke in der Region Cherson am 13. Juli aufgrund von Drohungen ihre Arbeitsplätze. Reserveteams von Krimenergo übernahmen die Wartung der Umspannwerke, während die russische Föderale Garde für deren Schutz sorgte.

Quelle: RT DE