Der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkow, hat am Mittwoch die tägliche Frontübersicht verkündet. Die russische Armee setzt ihre Offensive am Frontabschnitt bei Donezk fort. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Dort wurden mehr als sechzig ukrainische Soldaten getötet und fünf gepanzerte Kampffahrzeuge zerstört. Eine Sabotage- und Aufklärungsgruppe der ukrainischen Streitkräfte wurde in der Nähe der Ortschaft Nowodarowka, Gebiet Saporoschje, vernichtet. Insgesamt wurden mehr als vierzig ukrainische Militärangehörige getötet oder verwundet, drei gepanzerte Fahrzeuge, ein MT-LB und vier Pick-ups wurden zerstört.

Ein weiterer Angriffsversuch der ukrainischen Armee am Frontabschnitt bei Kupjansk, in der Nähe von Nowosjolowskoje in der Volksrepublik Lugansk, wurde vereitelt. Mehr als dreißig ukrainische Soldaten, zwei Fahrzeuge sowie ein Mörser wurden eliminiert. Am Frontabschnitt bei Krasny Liman neben Tscherwonopopowka in der Volksrepublik Lugansk wurden bis zu zwanzig ukrainische Soldaten getötet, drei Mörser-Teileinheiten und zwei Kampffahrzeuge wurden zerstört.

Eine ukrainische Radarstation vom Typ AN/TPQ-37 wurde in der Nähe der Ortschaft Nikolajewka in der Volksrepublik Donezk vernichtet. Zwei Munitionsdepots nahe der Ortschaften Wolnjansk, Gebiet Saporoschje, und Tscherwonopopowka, Volksrepublik Lugansk, wurden beseitigt. Außerdem hat die russische Flugabwehr fünf ukrainische Drohnen über dem Schwarzen Meer in der Nähe von Gaskondensat-Feldern sowie in der Nähe von Sewastopol abgeschossen."

