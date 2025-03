Ärzte: Papst kann Krankenhaus am Sonntag verlassen

Papst Franziskus wochenlanger Krankenhausaufenthalt wegen einer Lungenentzündung endet am Sonntag. Er werde entlassen, aber noch zwei Monate Erholung benötigen, teilten die behandelnden Ärzte des Heiligen Vaters am Samstagabend mit.

Zuvor hatte der Heilige Stuhl bereits angekündigt, dass der Papst am Sonntag kurz nach 12 Uhr die Menschen vor dem Gemelli-Krankenhaus in Rom grüßen und seinen Segen erteilen werde, auch wenn er ihn nicht selbst verlesen können werde. Der Gruß am Sonntag wäre der erste Auftritt seit seiner Einlieferung am 14. Februar. Auch von einer Besserung bei Atmung und motorischen Fähigkeiten war bereits die Rede gewesen.



Quelle: dts Nachrichtenagentur