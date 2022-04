Neue Erklärung des russischen Verteidigungsministeriums zur Lage in der Ukraine

Generalmajor Igor Konaschenkow, Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, hat am Abend des 7. April einen neuen Bericht über den Stand der russischen Militäroperation in der Ukraine gegeben. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Er wies darauf hin, dass eine Truppengruppierung der russischen Streitkräfte ihre Offensive ausgeweitet hat. Sie hat die Siedlungen Nowomichailowka und Ugledar vollständig blockiert und begonnen, diese von ukrainische Nationalisten zu säubern. Ihm zufolge wurden im Laufe des Tages eine verstärkte motorisierte Infanteriekompanie und ein Panzerzug der ukrainischen Truppen in dem Gebiet zerstört.

Die russischen Streitkräfte setzten ihre Angriffe auf die ukrainische militärische Infrastruktur fort. Des Weiteren schlugen hochpräzise Flugkörper in ein Lager ukrainischer Militärausrüstung am Bahnhof Nowograd-Wolynsk im Gebiet Schitomir ein. Infolge des Angriffs wurden die für die Verlegung einer Gruppe ukrainischer Truppen im Donbass vorgesehenen Reserven zerstört, so Konaschenkow.

Darüber hinaus griffen Einheiten der russischen Luftwaffe 42 ukrainische Militäreinrichtungen an, darunter ein Gefechtsstand, zwei Munitionsdepots, zwei Mehrfachraketenwerfer sowie zwölf Stützpunkte und Sammellager ukrainischer Militärausrüstung.

Konaschenkow fügte hinzu, dass die russische Luftabwehr in der Nähe der Stadt Cherson zwei ukrainische Militärhubschrauber abgeschossen habe, einen Mi-8 und einen Mi-24. Drei unbemannte Flugobjekte, darunter zwei Kampf- und Aufklärungsdrohnen vom Typ Bayraktar TB-2, wurden in der Nähe der Ortschaften Kriwoi Rog und Trudowoi zerstört.

Seit Beginn der militärischen Sonderoperation Russlands wurden insgesamt 125 Flugzeuge, 95 Hubschrauber, 416 unbemannte Luftfahrzeuge, 2.003 Panzer und andere gepanzerte Kampffahrzeuge, 220 Mehrfachraketenwerfer, 869 Stück Feldartillerie und Mörser sowie 1.902 militärische Spezialfahrzeuge der ukrainischen Streitkräfte zerstört."

Quelle: RT DE