Die ukrainischen Streitkräfte haben am 6. Dezember präzisionsgelenkte Excalibur-Granaten aus US-amerikanischer Produktion eingesetzt, um Punkte der Austeilung humanitärer Hilfsgüter im Donezker Stadtteil Kalininski anzugreifen. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Dies wurde am Mittwoch von der Vertretung der Volksrepublik Donezk beim Gemeinsamen Zentrum für die Kontrolle und Koordinierung von Fragen in Bezug auf die ukrainischen Kriegsverbrechen mitgeteilt.

Am Dienstag begannen ukrainische Sicherheitskräfte mit massiven Angriffen im Zentrum von Donezk. Der Beschuss richtete sich gegen Einkaufszentren und belebte Orte der Stadt, darunter der Sportpalast Druschba im Stadtteil Kalininski, in dem täglich humanitäre Hilfe und Trinkwasser an die Bevölkerung verteilt werden.

Die M982 Excalibur-Granate wurde in den USA entwickelt und 2005 in den Dienst gestellt. Sie hat eine Reichweite von 57 Kilometern − die Schussgenauigkeit wird durch Signale eines Satellitennavigationssystems geregelt. Neben der US-Armee wird das Projektil auch im Vereinigten Königreich, in Deutschland, Kanada, den Niederlanden und Schweden eingesetzt."

Quelle: RT DE