Russlands Verteidigungsminister Schoigu telefoniert mit UN-Generalsekretär Guterres

Der russische Verteidigungsminister Sergei Schoigu hat bei einem Telefongespräch mit dem Generalsekretär der UNO, Antonio Guterres, die Bedingungen für einen sicheren Betrieb des Saporoschje-Kernkraftwerks besprochen. Dies teilte Russlands Verteidigungsministerium mit.

Schoigu und Guterres hätten außerdem Meinungen in Bezug auf eine Mission zur Überprüfung des Vorfalls in der Untersuchungshaftanstalt in Jelenowka ausgetauscht. Dort wurden nach russischen Angaben gefangene Angehörige des ukrainischen Asow-Regiments durch ukrainischen Raketenbeschuss getötet.

"Außerdem wurden die Initiativen der UNO hinsichtlich der Vereinfachung des Exports von russischen Lebensmitteln und Düngemitteln besprochen", so die Meldung des Verteidigungsministeriums weiter.

Angaben der dpa zufolge bestätigten die UNO in New York das Telefonat. Details wurden nicht genannt."

Quelle: RT DE