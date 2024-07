Deutscher Botschafter: Nato-Perspektive gibt Ukrainern Zuversicht

Der deutsche Botschafter in der Ukraine, Martin Jäger, sieht die Perspektive auf einen Nato- sowie EU-Beitritt der Ukraine als wichtige Zeichen für das Land.

"Die ukrainische Regierung hat sehr gewürdigt, dass der Nato-Gipfel in Washington bestätigt hat, dass die Zukunft der Ukraine in der Nato liegt und dass der Weg der Ukraine in die Nato unumkehrbar ist", sagte Jäger der "Rheinischen Post" (Freitagsausgabe). "Das hat dem Land Zuversicht gegeben." Die Eröffnung von Beitrittsgesprächen mit der Europäischen Union bedeute "einen richtigen Schub" für das Land, so der Botschafter.



"Das sind genau die Zeichen, die die Ukraine braucht. Dieser Krieg muss jetzt bestanden und für die Ukraine erfolgreich beendet werden. Aber die Ukraine - und vor allem ihre Kinder - brauchen auch eine Perspektive für die Zeit danach." Mit Blick auf notwendige Waffenlieferungen sagte Jäger weiter: "Jetzt kommt es aber vor allem auf Dinge an, die in der praktischen Kriegsführung gebraucht werden: Flugabwehr, Artillerie, F16", so der Botschafter. "Auf wichtigen Feldern sind wir sehr starke und nachhaltige Unterstützer der Ukraine, insbesondere bei der Flugabwehr und Artillerie."

Quelle: dts Nachrichtenagentur