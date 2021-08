Bill Gates und Jeff Bezos sind Hauptinvestoren in Suche nach E-Auto-Metallen auf Grönland

Die Rohstofferkundungsfirma KoBold Metals aus Kalifornien und das Bergbauunternehmen BlueJay aus Großbritannien wollen in Grönland gemeinsam nach wertvollen Metallen suchen, die beim Bau von Elektrofahrzeugen benötigt werden. Die größten Investoren des Vorhabens sind die Multimilliardäre Bill Gates und Jeff Bezos. Dies schreibt das russische online Magazin „SNA News“ .

Weiter heißt es diesbezüglich auf deren deutschen Webseite: "Erste Erkundungen lassen an der Westküste Grönlands Unmengen an wertvollen Metallen vermuten, die beim Bau von Elektroautos dringend benötigt werden. Laut BlueJay könnten die dortigen Vorkommen an Nickel, Kupfer, Kobalt und Platin ähnlich groß sein wie die in der russischen Norilsk-Region, wo der weltgrößte Produzent von Nickel und Palladium angesiedelt ist.

Das Projekt zur Erkundung dieser wertvollen Metallvorkommen heißt Disko-Nuussuaq. BlueJay und KoBold wollen gemeinsam in das Projekt investieren. Die Aktien von BlueJay sind nach dieser Nachricht um 26 Prozent gestiegen.

KoBold bringt sich mit 15 Millionen Dollar und einer speziellen Bohrtechnologie auf der Grundlage von maschinellem Lernen und künstlicher Intelligenz in die Metallsuche ein. Dafür erhält das kalifornische Privatunternehmen einen Projektanteil von 51 Prozent.

Die größten Eigner von KoBold sind Investmentfonds von Bill Gates, Jeff Bezos und Bloomberg-Gründer Michael Bloomberg. Auch ein norwegisches Staatsunternehmen aus dem Energiesektor ist an der kalifornischen Firma beteiligt."

Quelle: SNA News (Deutschland)