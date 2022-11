Schoigu: 87.000 der 300.000 mobilisierten Reservisten in Kampfgebiete geschickt

Die Teilmobilmachung in Russland ist beendet, von den 300.000 Mobilisierten sind vorerst 87.000 im Einsatz in Kampfgebieten. Diese Zahlen hat der russische Verteidigungsminister Sergei Schoigu am Dienstag bestätigt. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Weiter wies er darauf hin, dass alle anderen Wehrpflichtigen, die im Herbst eingezogen wurden und nicht in ein militärisches Einsatzgebiet geschickt werden, nach Beendigung ihrer Dienstzeit nach Hause gehen werden." Quelle: RT DE