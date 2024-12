EU-Verteidigungskommissar fürchtet möglichen russischen Angriff

Der neue EU-Verteidigungskommissar Andrius Kubilius hat vor einem Angriff Russlands gewarnt und eine schnellere Rüstungsproduktion gefordert. "Um ehrlich zu sein, sind wir nicht ausreichend auf einen Angriff vorbereitet", sagte Kubilius dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland".

"Es wird Jahre dauern, bis wir in Europa die Fähigkeiten haben, die in den Nato-Plänen gefordert werden."



Kubilius verwies auf Aussagen der Geheimdienste, wonach Russland 2030 bereit für einen Angriff auf EU-Staaten sei. "Experten sagen, dass Russland mittlerweile mehr Panzer produziert als an der Front einsetzt", warnte er. "Unzählige Panzer werden eingelagert."



Er frage sich da natürlich, warum Russland das mache und was Putin vorhabe. "Wir können darüber nur spekulieren", so Kubilius. "Aber es ist wichtig, auf den Ernstfall vorbereitet zu sein, vor dem die Geheimdienste warnen."

Quelle: dts Nachrichtenagentur