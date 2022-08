Das russische Außenministerium hat erklärt, dass die Ukraine durch ihre Angriffe auf das Atomkraftwerk im Gebiet Saporoschje ganz Europa in Geiselhaft nehme. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Die Nachrichtenagentur RIA Nowosti zitierte eine Erklärung des russischen Außenamtes wie folgt:

"Die russische Seite ruft schon lange über unterschiedliche Kanäle und auf unterschiedlichen Ebenen die internationale Gemeinschaft dazu auf, die ständigen Angriffe, die Kiews Regime gegen das Atomkraftwerk von Saporoschje unternimmt, entscheidend zu verurteilen. […] Kiew hat nicht nur die Völker Russlands und der Ukraine als Ziel gewählt. Faktisch nehmen sie ganz Europa in Geiselhaft und haben, wie es scheint, nichts dagegen, es zur Freude ihrer nazistischen Idole 'anzuzünden'."

Die Lage werde mit jedem Tag gefährlicher und dürfe nicht ignoriert werden, betonte das Ministerium. "Indem sie mit Artillerie laufende Reaktoren und das Spaltstofflager angreifen, greifen die Ukrainer sich selbst an", fügte die Behörde hinzu. Die Verwaltung der Stadt Energodar erklärte RIA Nowosti, dass im Falle einer technischen Katastrophe vorwiegend Gebiete westlich des Kraftwerks, insbesondere in der Westukraine, betroffen wären, da die Windrose in der Region eine Ausrichtung nach Westen hat."

Quelle: RT DE