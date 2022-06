Lawrow will bei Türkei-Besuch mögliche Wiederaufnahme der Ukraine-Friedensgespräche besprechen

Der russische Außenminister Sergei Lawrow wird im Rahmen seines Besuchs in der Türkei am 8. Juni mit seinem türkischen Amtskollegen Mevlüt Çavuşoğlu die Aussichten für eine Wiederaufnahme der Friedensgespräche mit Kiew erörtern, teilte das Außenministerium in Moskau am Dienstag mit. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "In einer Pressemitteilung auf der Webseite der Behörde hieß es: "Die Minister werden einen Meinungsaustausch über den aktuellen Stand der Ukraine-Krise und die Aussichten auf eine Wiederaufnahme der russisch-ukrainischen Friedensgespräche führen.

Die russische Seite wird ihre türkischen Kollegen über die Fortschritte der militärischen Sonderoperation der russischen Streitkräfte in der Ukraine und die Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit der Zivilbevölkerung informieren." Quelle: RT DE