SPD-Außenexperte: Waffenruhe im Libanon "dringender denn je"

Nach den iranischen Raketenangriffen auf Israel fordert SPD -Außenexperte Nils Schmid eine Waffenruhe im Libanon. "Der Plan für eine 21-tägige Waffenruhe im Libanon ist jetzt dringender denn je", sagte er der "Rheinischen Post".

Schmid ergänzte: "Die internationale Gemeinschaft muss alles unternehmen, um einen Flächenbrand in Nahost zu verhindern." Der Angriff Irans sei zudem aufs Schärfste zu verurteilen. "Iran muss diese Attacken sofort stoppen", forderte Schmid.



Die israelischen Verteidigungsstreitkräfte hatten am Dienstagabend mitgeteilt, dass der befürchtete Raketenangriff aus dem Iran auf Israel gestartet wurde. In Tel Aviv waren Berichten zufolge Einschläge zu hören. Eine der über hundert Raketen der ersten Welle soll nicht von Israels Flugabwehrsystem "Iron Dome" abgefangen worden sein.



Inzwischen soll es vorerst wieder vorsichtig Entwarnung gegeben haben. Beobachter erwarten, dass Israel auf den Angriff reagieren wird.

Quelle: dts Nachrichtenagentur