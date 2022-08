Kiew provoziert weiter über Krim – Drohne bei Sewastopol abgeschossen

Am Montagabend wurde eine Drohne beim Anflug auf Sewastopol in großer Höhe abgeschossen, berichtete der Gouverneur der Stadt, Michail Raswosschajew. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Er schrieb auf seinem Telegram-Kanal: "Um 18:15 Uhr wurde in der Nähe von Werchnessadowoje ein Luftabwehrsystem ausgelöst. Ein Objekt wurde abgeschossen – in großer Höhe, sodass das Geräusch in verschiedenen Teilen der Stadt zu hören war. Wahrscheinlich war es wieder eine Drohne."

Raswosschajew appellierte ferner an die Menschen vor Ort, Ruhe zu bewahren, da die Stadt gut geschützt sei."

Quelle: RT DE