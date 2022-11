Medienbericht: Großbritannien liefert drei Mehrzweckhubschrauber an die Ukraine

London stellt Kiew drei Hubschrauber vom Typ Sea King zur Verfügung. Dies berichtet die Tageszeitung The Times unter Berufung auf eine Erklärung des britischen Verteidigungsministers Ben Wallace. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Nach Angaben der Zeitung handelt es sich dabei um die erste Lieferung eines bemannten Fluggeräts aus dem Vereinigten Königreich an die Ukraine. Die Hubschrauber werden Teil eines neuen Hilfspakets für Kiew sein, das auch 10.000 Artilleriegeschosse umfasst.

Einer der Hubschrauber sei bereits in der Ukraine angekommen, hieß es. In dem Beitrag wird auch darauf hingewiesen, dass zehn ukrainische Besatzungen ein sechswöchiges Ausbildungsprogramm absolviert hätten, um Hubschrauber zu steuern, die im Jahr 2018 in Großbritannien außer Dienst gestellt worden seien."

Quelle: RT DE