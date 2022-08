Die Russische Nationalgarde Rosgwardija hat 13 ukrainische Drohnenpiloten in der Volksrepublik Lugansk entdeckt und liquidiert. Das teilte der Pressedienst der Garde gegenüber TASS mit. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Weiter berichtete die Agentur, dass Einheiten der Sicherheitsbehörde bei Aufklärungs- und Durchsuchungsmaßnahmen in LVR-Siedlungen 14 Granatwerfer ausländischer Herkunft beschlagnahmten, darunter einen in Polen hergestellten Granatwerfer PG-7GM und einen handgeführten 84-Millimeter Panzerabwehrgranatwerfer AT4SC-RS, ein in den USA hergestellter M136A1-Flammenwerfer, sieben Fagot- und Kornet-Panzerabwehrlenkraketen, ein Kalaschnikow-Sturmgewehr, siebzig 122-Millimeter-Geschosse, 50 Panzerabwehr- und Antipersonenminen, 51 Granatwerfergeschosse, 13 Granaten, vier Kilogramm Sprengstoff und mehr als 3.000 Patronen verschiedener Kaliber."

Quelle: RT DE