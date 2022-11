Aftonbladet: "Nichts ausgeschlossen" – Schwedisches Militär bereitet sich auf Krieg vor

Weiter berichtet RT DE: "Die Stockholmer Tageszeitung Aftonbladet hat am Dienstag über die aktuellen Pläne der schwedischen Regierung zum personellen und technischen Ausbau des Militärs berichtet.

Aus diesen Plänen geht hervor, dass sich die schwedischen Streitkräfte in den kommenden Jahren intensiv auf einen Krieg vorbereiten werden. "Im Moment schließen wir nichts aus", sagte Micael Bydén, Oberbefehlshaber der Streitkräfte des Landes, am Dienstag auf einer Pressekonferenz. Der militärische Befehlshaber gab Empfehlungen ab, wofür der erhöhte Verteidigungshaushalt ausgegeben werden sollte, und wird von Aftonbladet mit den Worten zitiert:

"Schweden ist ein Akteur in diesem Konflikt (dem Konflikt in der Ukraine - d.Red.), nicht zuletzt in den Augen Russlands, und das müssen wir berücksichtigen. Wir müssen auch die Konsequenzen daraus ziehen, wenn wir in Verteidigungskapazitäten investieren."