Wieder Tote und Verletzte am Gazastreifen

An der Grenze zwischen Israel und dem Gazastreifen hat es am Freitag wieder Tote und Verletzte gegeben. Nach palästinensischen Angaben wurden zwei Personen durch israelisches Militär getötet.

Zuvor hatte Israel mitgeteilt, dass zwei Soldaten durch Schüsse aus dem Gazastreifen verletzt worden seien. "In response, our aircraft struck a Hamas military post in Gaza", hieß es in einer Mitteilung des israelischen Militärs. In der Gegend kommt es seit Monaten wieder vermehrt und üblicherweise freitags zu gewaltsamen Zusammenstößen.

Quelle: dts Nachrichtenagentur