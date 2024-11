AfD: Palästinenser jagen Juden in Amsterdam: Europa darf nicht Gaza werden!

Es ist eine Schande, was die etablierten Parteien Europas aus unserem Kontinent gemacht haben: In Amsterdam kommt es bei einem Fußballspiel zwischen Ajax Amsterdam und Maccabi Tel Aviv zu Jagdszenen auf Juden durch sogenannte „propalästinensische Jugendliche“. Dies berichtet die AfD in ihrer Pressemitteilung.

Weiter heißt es darin: "Der israelische Präsident Izchak Herzog und auch der niederländische PVV-Politiker Geert Wilders sprechen nicht ohne Grund von einem „Pogrom“: Juden wurden gezielt zusammengeschlagen, misshandelt und bis in die Hotels verfolgt. Bei Telegram wurden Aufrufe zu Gewalttaten systematisch verbreitet. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu kündigte an, israelische Fußballfans mit Rettungsflugzeugen zu evakuieren. Eine israelische Zeitung veröffentlichte die Aufnahme eines israelischen Mannes, der gegenüber mehreren Angreifern um Gnade fleht. „Ich gebe euch mein Geld, bitte geht“, sagt er auf Englisch. Mindestens eine Person attackiert den am Boden kauernden Mann mit Fußtritten. „Das ist für die Kinder“, sagt er, um dann von seinem Opfer zu fordern: „Sag: Free Palestine“. Wenn wir nicht endlich handeln, indem wir unser Land zur Festung machen, dann werden wir vergleichbare schändliche Zustände bald auch in unserem Land haben. Es sind allen voran die CDU/CSU und die Ampel-Parteien, die die Sicherheit und das Leben der in Deutschland lebenden Juden mit ihrer unerträglichen Migrationspolitik in Gefahr bringen. Im Umkehrschluss gilt: Nur mit einer baldigen AfD-Regierung können Juden eine sichere Zukunft und ein entschlossenes Durchgreifen gegen Islamismus erwarten. Wir werden die Massenmigration stoppen, die Politik der offenen Grenzen beenden und alle rechtsstaatlichen Spielräume ausschöpfen, um Islamisten und Straftäter abschieben. Europa darf nicht Gaza werden!" Quelle: AfD Deutschland