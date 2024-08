Trump stimmt Fernsehdebatte mit Harris zu

Donald Trump hat sich nun doch zu einer TV-Debatte mit seiner demokratischen Konkurrentin Kamala Harris bereit erklärt. Er habe mit dem Sender Fox News vereinbart, dass die Debatte am 4. September stattfinden soll, teilte der Ex-Präsident und Kandidat der Republikaner über seinen Onlinedienst "Truth Social" mit.

Das Duell werde im US-Bundesstaat Pennsylvania an einem noch zu bestimmenden Ort stattfinden. Die Regeln des Aufeinandertreffens sollen denen der vorangegangenen Debatte mit dem amtierenden US-Präsidenten Joe Biden ähneln, so Trump weiter. Bei der ersten Debatte zwischen Trump und Biden hatten beide Kandidaten jeweils einen Stift, einen Block und eine Wasserflasche erhalten.



Noch zu Beginn der Woche hatte Trump ein Duell mit Harris abgelehnt, da diese noch nicht als Kandidatin der Demokraten offiziell bestätigt wurde. Am Freitag ließ der Vorsitzende der US-Demokraten, Jaime Harrison, verlauten, dass Harris bei einer Online-Abstimmung der Partei bereits die nötige Mehrheit der Delegiertenstimmen für sich und damit ihre Kandidatur verbuchen konnte.



Die 59-Jährige war bei der parteiinternen Abstimmung jedoch auch die einzige Kandidatin - ihre Nominierung galt daher als Formalie.

Quelle: dts Nachrichtenagentur