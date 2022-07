Medienbericht: Spanien stellt der Ukraine Kampftechnik bereit

Das spanische Verteidigungsministerium bereitet eine Lieferung von zehn Panzern vom Typ Leopard 2A4 sowie zwanzig gepanzerten Mannschaftstransportern vom Typ M113 an die Ukraine vor, wie die Zeitung Infodefensa unter Berufung auf informierte Quellen berichtete. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Demnach werde die betreffende Militärtechnik, deren Übergabe Madrid in Erwägung ziehe, derzeit nicht genutzt und auf Lager eingemottet.

Das vorbereitete Schema für den Transfer der militärischen Ausrüstung nach Kiew sieht demzufolge vor, dass die ukrainische Regierung die technische Modernisierung in Spanien mit Mitteln aus dem Europäischen Fonds zur Unterstützung des Friedens (FEAP) finanziert, sobald die Fahrzeuge in ukrainisches Eigentum übergehen. Zu diesem Zweck müsste die Ukraine einen Vertrag mit spanischen Unternehmen unterzeichnen. In der letzten Phase werde das Kriegsgerät dann an den Einsatzort verbracht, so der Bericht.

Die Gesamtsumme für das Projekt sowie ein Zeitrahmen für dessen Umsetzung blieben zunächst unklar. Nach Angaben der Zeitung könnte die Lieferung frühestens Ende 2022 erfolgen.

Zuvor hatte die Regierung von Premierminister Pedro Sánchez ihre Militärhilfe für die Ukraine laut Infodefensa auf die Lieferung von Verteidigungswaffen beschränkt."

