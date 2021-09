Kurz bei Biden-Rede gelangweilt? US-Sender necken österreichischen Kanzler

Bei der UN-Generaldebatte in New York ist der österreichische Sebastian Kurz negativ aufgefallen: er soll während der Rede des US-Präsidenten Joe Biden in seinem Handy herumgetippt haben. Dies meldet das russische online Magazin „SNA News“ .

Weiter heißt es hierzu auf deren deutschen Webseite: "Die Chefreporterin des US-Senders „Voice of America“ Patsy Widakuswara bemerkte das und twitterte am Dienstagnachmittag (Ortszeit): „Während Bidens Rede schien der österreichische Kanzler nicht gut unterhalten gewesen zu sein. Er checkte sein Handy, dann begann er, seinen UNGA-Ausweis zu begutachten und mit seinen Fingern zu knacken“. In der heimischen Volksvertretung hatte Kurz mehrmals durch Handynutzung während Reden für Irritationen gesorgt. Vor einigen Jahren war ein Video viral gegangen, auf dem der Ex-Verkehrsminister Jörg Leichtfried (SPÖ) den Bundeskanzler des Spielens von Candy Crush auf seinem Handy bezichtigt. Im Februar hatte der SPÖ-Abgeordnete Josef Muchitsch Kurz vom Rednerpult aus gerüffelt, weil er auf der Regierungsbank auf sein Smartphone starrte. „Herr Bundeskanzler, kömma amal bitte des Handy wegtun? Wir reden über Menschen, die arbeitslos sind. Wir reden über die Wirtschaft, die nicht weiß, wo ist das Licht am Ende des Tunnels – und Sie spielen mit dem Handy herum“, sagte damals der Gewerkschafter." Quelle: SNA News (Deutschland)