Zwei Top-Manager des russischen Tech-Unternehmens VK im Hohen Norden tödlich verunglückt

Zwei Manager des russischen Internetunternehmens VK sind im Hohen Norden Russlands tödlich verunglückt. Sie sollen versucht haben, in ihrem Geländewagen einen Fluss zu überqueren. Dabei sollen sie ins offene Meer gezogen worden sein. Das Unternehmen bestätigte den Vorfall. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Wladimir Gabrieljan und Sergei Mersljakow, zwei Top-Manager des russischen Internetunternehmens VK, dem auch das soziale Netzwerk VKontakte gehört, wurden zunächst als vermisst gemeldet und später für tot erklärt. Das Unternehmen bestätigte am Dienstag, dass die beiden ums Leben kamen."Wir trauern mit Familie, Freunden und Verwandten. Wladimir und Sergei werden für immer Teil unseres Teams bleiben", hieß es aus dem Pressedienst.

Am Montag hatten lokale Quellen über einen Unfall an der Küste des Weißen Meeres berichtet. Die Gruppe soll in Geländewagen versucht haben, einen Fluss zu überqueren. Beide Fahrzeuge hätten sich dabei überschlagen und seien in das offene Meer gezogen worden. Zwei von vier Reiseteilnehmern hätten es geschafft, sich zu retten. Gabrieljans Frau gilt als eine der Überlebenden.

Der Vorfall ereignete sich auf der Kap Kanin, einer großen Landmasse in der russischen Arktis zwischen dem Weißen Meer und der Barentssee. Die beiden leblosen Körper seien in der Nähe des Dorfes Schojna mit Anzeichen von Unterkühlung gefunden worden, sagte eine Quelle zur Agentur RIA Nowosti. Die Überlebenden würden psychologisch betreut.

Der Untersuchungsausschuss kündigte an, die Todesumstände zu ermitteln."

Quelle: RT DE