Uschakow: Bedingungen für Gespräche mit der Ukraine könnten sich von den früheren unterscheiden

Wie die Agentur TASS meldet, sieht Moskau kein Interesse auf Seiten Kiews und des Westens an einer Wiederaufnahme der russisch-ukrainischen Gespräche, warnt aber, dass die Bedingungen für solche Kontakte bereits anders als in der Vergangenheit sein könnten, sagte Jurij Uschakow, Berater des russischen Präsidenten, am Montag gegenüber Reportern. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Der Kreml-Vertreter führte aus: "Wenn die Verhandlungen jetzt wieder aufgenommen werden, ich weiß nicht, dann werden vielleicht schon die Bedingungen für sie völlig anders sein. Wir werden sehen." Gleichzeitig betonte er, dass "bisher kein Interesse seitens Kiews und der westlichen Staaten" bestehe. Uschakow erinnerte daran, dass die russisch-ukrainischen Gespräche "nach der grundsätzlichen Einigung über die Vereinbarungen von Istanbul" unterbrochen wurden. "Danach unterhielt und unterhält die ukrainische Delegation keine Kontakte mehr zu uns", sagte er." Quelle: RT DE