Nach Angaben des Außenministeriums der Volksrepublik Lugansk sind mehrere Städte im Donbass durch den Einsatz von Waffen, die der Ukraine vom Westen zur Verfügung gestellt wurden, fast vollständig zerstört worden. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Die Behörde fügte hinzu, dass 25 Wohngebäude in der Republik, ein Kindergarten in Starobelsk, das Bahnhofsgebäude in Belokurakino, ein Hotelgebäude in Altschewsk, Werkstätten des College in Perwomaisk, ein Postamt in Solote-2, das Gebäude des Nowoaidarsker Finanzamtes und mehrere andere Einrichtungen teilweise zerstört wurden.



Darüber hinaus gab es Opfer unter der Zivilbevölkerung aufgrund des Beschusses mit westlichen Waffen durch ukrainische Streitkräfte."

Quelle: RT DE