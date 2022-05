Stille in Mariupol – Zivilisten aus Asow-Stahlwerk gerettet

Ukrainische Nationalisten sind seit Wochen in der Stahlfabrik Asow-Stahl in der Stadt Mariupol eingekesselt. Dies war der letzte Rückzugsort der Stadt. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Das russische Militär hat einen einseitigen Waffenstillstand angekündigt, um gemeinsam mit der UN und dem Roten Kreuz die Zivilisten aus dem Industriekomplex zu evakuieren. Am Sonntag wurden laut russischem Verteidigungsministerium 80 Zivilisten vom Gelände der Stahlfabrik gerettet.



Sie seien von russischen Kräften in ein nahegelegenes Dorf in der Volksrepublik Donezk gebracht worden, wo sie mit Lebensmitteln, aber auch medizinisch versorgt worden seien.

Diejenigen, die dann in die von Kiew kontrollierten Gebiete reisen wollten, seien den Vertretern der UN und des Roten Kreuzes übergeben worden."

Quelle: RT DE