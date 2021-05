Länder außerhalb Europas wollen in das Drei-Meere-Projekt in Mitteleuropa investieren

Das Drei-Meere-Projekt benötigt umfangreiche Mittel für den Aufbau der Infrastruktur in Mittel- und Osteuropa. Japan, Südkorea und Katar signalisieren ihr Interesse, in die mittel- und osteuropäische Region zu investieren, die noch mehr als 600 Milliarden Euro benötigt, um den Rückstand gegenüber dem westlichen Teil Europas aufzuholen. Dies berichtet das Magazin "Unser Mitteleuropa" unter Verweis auf die polnische Zeitung "Telewizja Polska".

Weiter berichtet das Magazin: "Die Vorstandsvorsitzende der polnischen BGK-Bank, Beata Daszyńska-Muzyczka, die auch Direktorin des Aufsichtsrates des Drei-Meere-Fonds ist, betonte, dass der gesamte Handelsstrom aller Länder der Region 225 Milliarden Euro übersteigt. Die Drei-Meer-Region erwirtschaftet rund 20 Prozent des BIP der EU und umfasst eine Fläche von 1,2 Millionen Quadratkilometern, die von 111 Millionen Menschen (einem Viertel der EU-Bevölkerung) bewohnt wird.

„Wir müssen nicht nur zu den westeuropäischen Staaten aufschließen, sondern auch mit ihnen mithalten und Investoren aus aller Welt immer wieder daran erinnern, wie attraktiv und einzigartig die Drei-Meere-Region mit ihrem hohen Wirtschaftswachstum und ihrer Krisenresistenz ist“, sagte sie.

Auf der Konferenz Kapital für Infrastruktur24, die von der bulgarischen Entwicklungsbank in Sofia organisiert wurde, waren sich die Teilnehmer einig, dass die Notwendigkeit, die infrastrukturellen Anforderungen der Drei-Meere-Region zu erfüllen, eine perfekte Gelegenheit für Investoren und eine Chance für die wirtschaftliche Entwicklung der Region ist.

Der bulgarische Präsident Rumen Radev betonte, dass Investitionen in die Infrastruktur eine große Chance für die sozial-ökonomische Entwicklung und die Verbesserung der Verbindungen zwischen den Drei-Meeres-Staaten sind.

Die wirtschaftliche Dimension der Drei-Meere-Kooperation ist der Drei-Meere-Fonds, in den neun der 12 Mitgliedsstaaten investiert haben. Neben der Vertiefung der Zusammenarbeit und der Verbesserung der Infrastruktur in der Region ist es das Ziel des Fonds, Gewinne für seine Investoren zu erwirtschaften, weshalb auch Länder außerhalb Europas an Investitionen interessiert sind, darunter Nationen wie Japan, Südkorea und Katar.

Die Investitionen in Transport und Logistik (Straßen- und Eisenbahnbau, Seetransport und Flughäfen) in der Drei-Meere-Region werden sich bis 2030 auf 290 Milliarden Euro belaufen, weitere 88 Milliarden Euro werden für Energie ausgegeben, während die Entwicklung der digitalen Infrastruktur 160 Milliarden Euro erfordert.

Der erhebliche Bedarf an Investitionen in die Infrastruktur in Mittelost- und Südeuropa wird durch den jüngsten Bericht des Internationalen Währungsfonds bestätigt. Der Bericht weist darauf hin, dass eine 50-prozentige Reduzierung der Zahlungsrückstände bis 2030 einen jährlichen Mittelumlauf von bis zu 3 bis 8 Prozent des BIP erfordern wird. Diese Investitionen werden sich jedoch auf das künftige BIP-Wachstum übertragen.

Quelle: Unser Mitteleuropa