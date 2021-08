Russland: Prototyp des neuen militärischen Transportflugzeugs abgestürzt

Während eines Trainingsfluges in der Region Moskau ist ein Prototyp des neuen militärischen Transportflugzeugs Iljuschin Il-112 abgestürzt. Die Besatzung soll den Unfall nicht überlebt haben. Nach Medienangaben hat ein Feuer im Triebwerk den Absturz verursacht. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Am Dienstag ist während eines Trainingsfluges in der Region Moskau ein Prototyp des neuen militärischen Transportflugzeugs Iljuschin Il-112 abgestürzt und explodiert. Drei Besatzungsmitglieder sollen bei dem Unfall ums Leben gekommen sein.

Nach Medienangaben kann ein Triebwerksbrand die Ursache für den Absturz gewesen sein. Daneben werden die Versionen eines technischen Versagens und eines Besatzungsfehlers untersucht.

Auf dem Video, das in den sozialen Netzwerken verbreitet wurde, ist ein Feuer in einem der Triebwerke zu sehen.

Das Flugzeug ist vor der Landung auf dem Militärflugplatz Kubinka abgestürzt. Es war am Freitag vom Luftfahrtwerk in der Stadt Woronesch in die Region Moskau geflogen, um am internationalen militärisch-technischen Forum "Armee-2021" teilzunehmen. Die Iljuschin Il-112 ist das erste militärische Transportflugzeug, das nach dem Zerfall der Sowjetunion entwickelt wurde. Der erste Trainingsflug fand im März 2019 statt."

Quelle: RT DE