Weidel: Der EU-Türkei-Flüchtlingspakt sollte sofort aufgekündigt werden

Die stellvertretende AfD-Bundessprecherin Dr. Alice Weidel, Vorsitzende der AfD-Bundestagsfraktion, fordert die Aufkündigung des ‚EU-Flüchtlingspakts‘ mit der Türkei angesichts der hohen Zahl von Migranten, die über die Türkei nach Deutschland einreisen.

Die Bundesregierung hat in den vergangenen vier Jahren rund 10.000 Migranten aufgenommen, die über die Türkei zu uns eingereist sind, d. h. doppelt so viele wie Frankreich, das an zweiter Stelle der Aufnahmeländer steht: „Europa macht sich zu Erdogans Spielball, der seine Schleusen nach Lust und Laune Richtung Westen öffnet. Einmal mehr zeigt sich, dass das EU-Türkei-Flüchtlingsabkommen auf ganzer Linie gescheitert ist. Es ist höchste Zeit, den Flüchtlingspakt aufzukündigen, sämtliche finanzielle Hilfen rigoros zu streichen und eigenverantwortlichen, EU-weiten Grenzschutz zu installieren. Nur so erlangen wir die Kontrolle über die viel zu oft als Asyl getarnte Zuwanderung zurück.“

Quelle: AfD Deutschland