Harris hat genug Delegiertenstimmen für Nominierung zusammen

Kamala Harris hat offenbar genug Delegiertenstimmen für eine Nominierung als Präsidentschaftskandidatin der US-Demokraten zusammen. Das berichten mehrere US-Sender übereinstimmend.

Laut CNN überschritt Harris die Schwelle der nötigen Unterstützer am Montagabend. Damit steht einer Nominierung der aktuellen Vizepräsidentin wohl nichts mehr im Weg. Die Demokraten planen, Harris voraussichtlich noch vor dem 7. August als Kandidatin zu bestätigen.



Harris selbst sagte auch selbst in einer Stellungnahme, dass sie "die breite Unterstützung" erhalten habe, die für die Nominierung der Partei erforderlich sei. Sie freue sich darauf, "die Nominierung bald offiziell anzunehmen". Sie kündigte an, in den nächsten Monaten durch das ganze Land zu reisen, mit der Absicht, die Partei und die Nation "zu einen".

Quelle: dts Nachrichtenagentur