Austin: US-Streitkräfte in Stuttgart Rund-um-die-Uhr einsatzbereit für die Ukraine

US-Verteidigungsminister Lloyd Austin nahm am Freitag in Stuttgart an einer Zeremonie anlässlich des Kommandowechsels von zwei US-Generälen des United States European Command (EUCOM) teil. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "In seiner Rede sagte Austin, dass er stolz auf die US-Streitkräfte des EUCOM sei. Das EUCOM habe seine Konferenzräume in 24-Stunden-Einsatzzentralen umgewandelt, um der Ukraine "eilige Sicherheitsunterstützung" zukommen zu lassen, während NATO-Truppen an die Ostflanke des Landes geschickt werden könnten.

Austin zufolge stelle Russland die größte Bedrohung für den "transatlantischen Frieden" dar. Er bezeichnete den russischen Präsidenten als Tyrannen, dem die "imperialen Gelüste" mehr bedeuten würden als die Rechte ihrer "friedlichen Nachbarn".

Quelle: RT DE