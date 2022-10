Europäische Union stellt Kiew zwei weitere Milliarden Euro in Aussicht

Die Europäische Union wird der Ukraine in den kommenden Tagen eine Finanzhilfe in Höhe von zwei Milliarden Euro zur Verfügung stellen. Dies sagte die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, auf einer Pressekonferenz nach dem Gipfel der EU-Staatschefs in Prag. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Die russische Nachrichtenagentur RIA Nowosti zitiert sie: "Zwei weitere Milliarden werden in den kommenden Tagen bereitgestellt." Quelle: RT DE